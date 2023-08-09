Дешевая подкормка, которая позволит розам цвести, не прекращая, весь сезон

Розы любят расти на плодородных почвах, об этом стоит помнить при посадке. Кроме того дополнительные питательные элемент надо вносить постоянно.
Используем как минеральные, так и органические подкормки. Причем внесение должно быть не в сухом, а только в жидком виде, чтобы не обжечь корни.
Богатое цветение обеспечат фосфор и калий. Разводим в 10 л воды по 10 г сульфата калия и суперфосфата. Подкармливаем первый раз в конце весны.
Летом процедуру повторяем, но к составу добавляем уже куриный помет и 10 г нитрофоски.
Не помешает подкормка из золы. Смешиваем 10 л воды с 1 кг порошка. Потом жидкость кипятим и настаиваем полчаса.
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