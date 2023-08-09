Пизанская башня в Италии стала выпрямляться

Пизанская башня продолжает выпрямляться. Матильда Меуччи, представитель комплекса памятников на пизанской площади Чудес, заявила:

Пизанская башня находится в отличном состоянии, и продолжает набирать сантиметры. За конструкцией следят и с земли, и со спутников. В год данный процесс составляет несколько десятых миллиметра, — отметила она.

Башню впервые закрыли для туристов в конце прошлого столетия из-за опасений, что конструкция может упасть. В 1990-х годах эксперты стали укреплять фундамент строения и установили противовес.

В 2001 году этот символ Италии открыли для туристов снова. По словам Меуччи, меры по стабилизации помогли. За последние два десятка лет 57-метровая Пизанская башня выпрямилась на четыре сантиметра.

В 2018 году она вернулась в «состояние» двухвековой давности.