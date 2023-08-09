Дачный эксперт разъяснил, когда нужно выбирать лейку вместо автополива

Рассказываем про преимущества садовых леек.
Они дают точный направленный полив, что идеально для небольших или особо нежных растений.
Можно держать под контролем расход воды и ее общее количество. Мы можем убедиться, что каждое растение получило нужный объем влаги. И мы не будем тратить воду там, где она не нужна.
Молодые саженцы или очень нежные растения легче воспринимают мягкий и контролируемый поток. Такой полив не разрушает почву и не повреждает слабые корешки.
Этого не скажешь про сильное давление систем автополива.
Для растений, выращиваемых в контейнерах, лейка - лучший выбор. Установка автополива в этом случае связана с большими трудностями и затратами.
Лейкой хорошо поливать ограниченные тесные участки, выбирай удобный угол полива. Лейка позволяет делать больше маневров, настроить систему полива в такой ситуации гораздо сложнее.
Есть растения с особыми требованиями к поливу. Лейкой это регулировать удобнее - и силу напора, и частоту полива, и объем влаги.
Кроме прочего, лейка стоит гораздо дешевле системы автоматического полива. Особенно это актуально для маленьких садоводческих хозяйств.
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