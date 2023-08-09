Дачный эксперт рассказал, как в августе повлиять на урожай болгарского перца

Сделайте два простых действия в августе, и урожай сладких перцев будет зашкаливать.
Первым делом полив. Увлажнять растения надо дважды в неделю, при этом холодную воду использовать нельзя.
Такую же воду, чуть теплую, берем для приготовления подкормок.
Вторым делом заботимся о подкормке. Готовим сразу в большой бочке. На такой объем нужно брать ведро навоза, 3-4 кг крапивы, стакан древесного угля.
Все смешиваем и настаиваем сутки с водой.
Поливаем этим настоем под корень, по литру на куст.
Результаты будут через неделю, а плодов будет не счесть.
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