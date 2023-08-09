Продлеваем срок плодоношения огурцов с помощью специальной подкормки

Готовим питательный состав. Все компоненты можно приобрести в обычной аптеке, и они недорогие.
Понадобится 2% спиртовой раствор салициловой кислоты, 10% водный раствор аммиака, десятилитровое ведро воды.
Вливаем в ведро пузырек с салициловой кислотой, туда же добавляем 15 мл нашатыря, помещаем все в распылитель, обрабатываем грядки с огурцами.
Такое же средство подойдет для кабачков, тыкв, патиссонов.
Салициловая кислота избавляет от патогенов, возбуждающих болезни, а также от вредителей, она же стимулирует рост. Нашатырь - источник азота.
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