В мозге людей с ожирением обнаружили изменения в мозге

Ключевая область мозга, которая участвует в контроле аппетита, в мозге людей с избыточным весом отличается от тех, что у людей с нормальным весом. Как сообщает журнал Медицина и наука, такие данные получили ученые из Кембриджа во время проведения очередного исследования.

Исследователи отмечают, что результаты дают дополнительные доказательства, что существует взаимосвязь структуры мозга с весом и употреблением пищи.

Мы знаем, что гипоталамус очень важен для определения того, сколько едим, — отметил один из участников эксперимента доктор Кембриджского университета Стефани Браун.

Вместе с коллегами он разработал алгоритм с использованием машинного обучения для анализа МРТ-снимков мозга в поисках различий в гипоталамусе при сравнении людей с разной массой тела.

Команда в итоге обнаружила у страдающих от ожирения людей молодого возраста увеличение общего объема гипоталамуса. Фактически ученые нашли взаимосвязь между индексом массы тела и объемом гипоталамуса.

Такие различия в объеме наиболее были заметны в тех областях гипоталамуса, что контролируют аппетит с помощью выработки гормонов, уравновешивающих чувство насыщения.

Для того, чтобы подтвердить, что увеличение объема гипоталамуса является результатом избыточного веса либо люди с большими гипоталамусами изначально предрасположены есть больше, предстоит провести дополнительные исследования.

Эксперты не исключают, что два этих фактора неким образом взаимодействуют друг с другом, вызывая так называемую петлю обратной связи.