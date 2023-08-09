Как и где найти крупного карпа осенью

В это время начинают отмирать некоторые растения, входящие в основу карпового питания. Сокращение естественного рациона приводит к увеличению интереса к приманкам, которые щедро предлагают рыболовы.

Ранняя осень и ее середина – время сильных ветров, когда подветренный берег становится отправной точкой в поиске рыбы.

Прежде чем начать собираться на рыбалку нужно изучить прогноз погоды. Если в течение нескольких дней дул юго-западный ветер, то следует обратить внимание на наветренный берег, как на перспективное место для осенней карповой ловли. Теплый ветер, при хорошей силе, неплохо насыщает кислородом воду и поднимает со дна водоема разные мелкие частицы, среди которых находится много естественного корма.

Если несколько дней дул сильный холодный ветер, то лучше всего обратить внимание на тихие заводи, озера, пруды, которые хорошо закрыты от воздействия холодных масс воздуха. Для осени – это еще одно перспективное место для рыбалки. Вода не так сильно охлаждается, как на открытых для ветра пространствах и при отсутствии солнца дольше сохраняет тепло.

Рыбалка в коряжниках не предсказуема из-за большой вероятности схода рыбы, но именно там стоит попытать счастью осенью. В этих местах рыба отстаивается после кормления, считая его безопасным укрытием. К тому же, скопление коряг является отличным местом, где карп может найти себе пищу, не только растительную, но и животного происхождения.