Опытный огородник рассказал, как помочь томатам созреть быстрее

Чтобы при ускоренном созревании помидоры не теряли свой вкус и не становились твердыми и водянистыми, нужно воспользоваться некоторыми хитростями.

Обычно томаты поспевают через 6-8 недель после опыления. Более быстрые сроки созревания у помидоров-черри.

Почему дачники торопят созревание? Чтобы избежать угрозы фитофторы и успеть получить урожай до прихода осени, несущей холода и сырость, нужно поторопить созревание томатов.

Для этого разведем в 10 л воды столовую ложку монофосфата калия. Воду берем теплую и отстоявшуюся.

Одно ведро расходуется на 4 кустика.

Важный момент: нельзя вносить эту подкормку вместе с магнием или кальцием, они не совмещаются друг с другом и принесут растению вред в таком сочетании.