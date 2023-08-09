Как выбрать точку ловли на речной рыбалке

Прежде всего, традиционным джиговым методом необходимо измерить глубину на определенном участке, считая количество секунд, требуемых для того, чтобы грузик достиг дна.



Таким образом, рыболов получает примерную информацию о изменении глубины в поперечном разрезе русла, а также о наличии в месте ловли всевозможных речных бровок, поваленных деревьев и прочих объемных предметов.

После этого приступают к изучению структуры речного дна. Тот же самый маркерный грузик рыболов протаскивает по дну, уделяя пристальное внимание получаемым ощущениям.



Мелкая дрожь, передаваемая в руку, свидетельствует о наличии гальки и небольших камешков, звонкие удары и постоянные зацепы обозначают массивные камни, между которыми застревает грузик.



Ровное, с одинаковым усилием перемещение грузика по дну – песок, а если же грузик свободно скользит, словно по льду, дно в точке ловли глиняное.

Сопоставляя визуальное наблюдение, «джиговое» простукивание и протаскивание грузика по дну, в голове у рыболова вырисовывается общая картина происходящего на дне в месте будущей ловли. Выбор конкретной точки делают с поправкой на глубину в месте ловли.