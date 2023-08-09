Чем отличается кофе арабика от робусты

Два основных и знаменитых типа кофейных зерен, которые знают все кофеманы — это арабика и робуста. Они занимают центральное место в кофейной культуре. Каждый из них обладает своими уникальными характеристиками, влияющими на вкус, аромат и производственные особенности. В этой статье мы разберемся, в чем заключаются отличия между кофе арабика и робусты.

Одно из самых очевидных отличий между арабикой и робустой — это их внешний вид. Зерна арабики обычно более крупные, удлиненные и овальной формы, в то время как зерна робусты небольшие и круглые. Эта разница в форме зерен также влияет на их плотность и структуру.Робуста содержит гораздо больше кофеина по сравнению с арабикой. Это отражается в их вкусе и характеристиках. Более высокое содержание кофеина делает робусту более горькой и менее кислой, а арабика имеет более мягкий и сладкий вкус.

В арабике процент кофеина составляет не более 1,5%, а в робусте доходит до 2,5%.Арабика обычно обладает более высокой кислотностью, что придает напитку свежесть и яркость. Она также имеет более легкую, так сказать, плотность, что означает, что кофейный напиток будет более прозрачным. Робуста наоборот, имеет более низкую кислотность и большую плотность, делая напиток более насыщенным и густым.

Кофе арабика и робуста представляют собой два разных мира в кофейной индустрии. Их отличия в происхождении, вкусе, аромате и характеристиках делают каждый из них уникальным, и предоставляют богатый выбор для настоящих ценителей кофе. Выбор между арабикой и робустой зависит только от ваших предпочтений вкуса.