Как использовать кожуру банана для подкормки растений, рассказала агроном

По словам агронома, кожура банана является универсальным средством. На нее хорошо реагируют комнатные растения, в частности цитрусовые культуры, бегонии и розы. Кроме того, банановая подкормка подходит для картофеля, томатов, баклажанов, сладкого перца и огурцов.

Опытные дачники и садоводы готовят из кожуры специальный питательный настой. Для этого ее сначала рубят на мелкие кусочки, а потом пропускают через блендер.

В получившуюся кашицу добавляют горячую воду в пропорции «один к одному» и оставляют на 72 часа. Затем приготовленный настой можно использовать для любого вида подкормки.

Если кожуру предварительно высушить, то настаивать ее можно будет на сутки меньше. В случае, когда с приготовлением настоя возиться не хочется, кожуру можно разделить на кусочки и прикопать неподалеку от растений, пишет издание «БелНовости».