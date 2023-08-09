Диетолог Дюваль рассказала, как долго можно использовать заварку

Диетолог Анжелика Дюваль уточнила, как долго можно использовать одну и ту же заварку.

По словам специалиста, одну заварку можно использовать многократно - главное, чтобы вкус и крепость напитка приносили удовлетворение.

Но надо учесть, чтобы с момента заваривания прошло не больше 24 часов. Дюваль пояснила, что чайник хранится при комнатной температуре, потому в заварку могут попасть болезнетворные микроорганизмы, способные испортить вкус продукта и навредить здоровью.

Кроме того, диетолог посоветовала заваривать чай 80-градусной водой, а не кипятком. Эксперт отметила, что при такой температуре вода бережнее относится к листьям, вкус и аромат напитка в таких условиях лучше раскрываются.