Самые урожайные сорта клубники перечислила агроном

«Для июльской посадки оптимальны ранние и средние сорта, и, конечно, ремонтантные – то есть цветущие и плодоносящие несколько раз за сезон», – отметила специалист.

По ее словам, в Подмосковье и на большей части территории средней полосы России хорошо себя будут чувствовать такие сорта клубники как «Дарселект», «Альба», «Кент», «Кардинал», «Деройял», «Кимберли», «Вима Занта», «Королева Елизавета», «Зенга Зенгана», «Сударушка», «Гигантелла», «Московская юбилейная» и ряд других.

Каждый из них обладает своими особенностями – так «Дарселект» хорошо переносит жару, а «Сударушка» редко привлекает вредителей.

Специалист добавила, что для южных регионов хорошо подойдут сорт «Эльсанта», отличающийся ягодами с плотной хрустящей мякотью, «Кубанская ранняя» – плоды не теряют форму после размораживания, отличающийся очень нежной мякотью «Альбион».