Отменен концерт певицы Ирины Понаровской в Сочи

Ирина Понаровская сообщила своим поклонникам, что ее концерт в Сочи, запланированный на 11-е августа, отменен, сообщает МК.

Звезда в своем телеграм-канале уточнила, что причина отмены - невыполнение организатором концерта условий договора.

Понаровская также добавила, что она прекрасно себя чувствует и была готова выйти к слушателям, но по причине конфликта это невозможно. На другую дату переносить выступление не стали. Певица заверила фанатов, что купленные ими билеты обязательно возвратят.

Организаторы сочинского концерта Ирины Понаровской пока что эту ситуацию не комментировали.