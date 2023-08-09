Дачник со стажем назвал пять отличных сортов томатов для комнатного выращивания

Комнатный сюрприз - сорт из ультраранних, поспевает за 80-90 дней. Растет до 50 см, не нуждается в формировании. Помидорки вырастают до 60 г, форма сливовидная, окрас ярко красный.

Комнатный Пигмей - очень низенький (до 20-30 см) с очень миниатюрными плодиками (до 20 г) округлой формы. Может использоваться как декоративный вид.

Отличается высокой урожайностью. Цвет томатов красный, на вкус очень сладкие.

Пиноккио - низкорослый томат (20-30 см), плоды дает до 15-20 г. Форма круглая.

Снегирек - томат, вырастающий до 30 см. Плоды небольшие, до 25 г весом. Окрашены в яркий красный цвет, отличаются сахаристым вкусом.

Манибел - растение, достигающее 40 см, томаты получаются очень мелкие - до 25 г. На вкус кисло-сладкие, красного цвета.