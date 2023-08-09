Хорошая подкормка для клубники, рекомендованная опытным огородником

На одну треть десятилитрового ведра наливаем горячую воду, туда всыпаем половину чайной ложки борной кислоты и столько же марганцовки. Все смешиваем, чтобы компоненты растворились.

Теперь доливаем в ведро обычную воду, капаем 15 капель йода, перемешиваем.

Вносим 2-3 большие ложки нашатыря. Снова размешиваем.

Каждому кусту клубники даем по 500 мл подкормки.

Даже самые увядшие и больные кустики станут крепче и здоровее после такого средства, и конечно будут радовать хорошим урожаем.