Цветовод со стажем рассказал, как посеять семена эустомы на рассаду

21:23 2023-08-09

Если вы увлекаетесь цветоводством, обратите внимание на эустому, она станет прекрасным дополнением любого сада.

Очень красивый, элегантный, утонченный цветок, который еще называется ирландской розой, лизиантусом.

Эустома по праву займет самое достойное место в любом цветнике.

Цветет она через 5 месяцев после первых всходов, высевать эустому на рассаду надо не позже января.

Разложите семена по верху грунта, чуть вдавив их пальцем. Почвосмесь готовится из торфа, песка, перлита.

Покройте тару с семенами полиэтиленовым пакетом. Два месяца их надо держать под ярким светом и в тепле (не ниже +25).

Рассада растет очень медленно, процесс это непростой и кропотливый. Раз в полторы недели ростки надо проветривать. и опрыскивать подсыхающую почву.

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