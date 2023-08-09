Цветовод со стажем рассказал, как посеять семена эустомы на рассаду

Очень красивый, элегантный, утонченный цветок, который еще называется ирландской розой, лизиантусом.
Эустома по праву займет самое достойное место в любом цветнике.
Цветет она через 5 месяцев после первых всходов, высевать эустому на рассаду надо не позже января.
Разложите семена по верху грунта, чуть вдавив их пальцем. Почвосмесь готовится из торфа, песка, перлита.
Покройте тару с семенами полиэтиленовым пакетом. Два месяца их надо держать под ярким светом и в тепле (не ниже +25).
Рассада растет очень медленно, процесс это непростой и кропотливый. Раз в полторы недели ростки надо проветривать. и опрыскивать подсыхающую почву.
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