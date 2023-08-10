Дачные лайфхаки по выращиванию томатов на заметку новичкам и бывалым огородникам

Помидорная рассада будет хорошо расти, быстрее зацветет и даст крупные плоды, если вовремя подкормить ее йодом.

Готовим раствор: на три литра воды идет одна капля йода. Используем для полива под корень.

Положите в посадочную лунку горсть древесной золы, от этого получите крепкие, здоровые и большие плоды.

Высаживая томаты в грунт, заранее срежьте пару нижних листиков у саженцев, сделайте это за 2-3 дня до высадки.

Когда томаты начали цвести, опрыскайте их раствором борной кислоты. На 10 литров берем 5 г борного порошка.