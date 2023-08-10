Правительства стран Балтии бьют тревогу из-за шокирующего уровня алкоголизма

По данным за 2022 год все три страны Балтийского региона - Литва, Латвия и Эстония входят в ТОП-20 самых пьющих государств мира. Стоит отметить, еще несколько лет назад Эстония занимала в этом рейтинге 20 место, а сейчас располагается на 19-м.

Литва же вот уже несколько лет уверенно держит за собой вторую строчку, а Латвия скачет между 7-м и 8-м местами. И это при том, что в этих странах ограничена продажа алкоголя, причем очень серьезно.

К примеру, в Литве не продают спиртное (и даже пиво) после 8 часов вечера по будним дням, а по выходным - после 3 часов дня. Не смотря на это, пить жители этих стран меньше не стали. Поэтому правительства балтийских стран намерены пойти в борьбе с алкоголизмом по "скандинавскому" методу.

Он включает в себе отделение продажи алкоголя от обычных продуктов. К примеру, в Норвегии алкоголь продается в отдельных магазинах, а в Финляндии его продажа ограничена несколькими часами в день. Также говорится о вероятности, по сути", монополизации государством права на торговлю спиртным.