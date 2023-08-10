Десятилетний школьник погиб в Волковыском районе от удара током

Десятилетний ребенок погиб в Волковыском районе. Как сообщает СК, ЧП произошло, когда после откачивания воды насосом из бассейна мужчина попросил мальчика выключить оборудование от электросети.

Парнишка при попытке обесточить фильтр-насос прикоснулся к токопроводящим частям вилки, которые были открыты. Для ребенка мощный удар тока стал смертельным.

По предварительным данным, удар электротоком случился из-за влаги на проводе оборудования.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства трагедии.