Бывалый грибник рассказал, как приготовить "рассаду" для разведения съедобных грибов на даче

Готовим "рассаду" грибов для высевания на дачном участке.

Возьмем шляпку перезревшего гриба, переработаем на мясорубке и положим в литровую бутылку с водой для пробуждения спор.

Добавляем туда несколько чайных ложек французских дрожжей. Держим смесь месяц.

В нижней части бутылки осядет грибная мякоть, ее убираем. Воду сливаем отдельно. Это и есть раствор для посева.

Но у него очень сильная концентрация спор. Нам столько не надо. Берем стакан раствора и выливаем в бочку с водой объемом в 200 л.

Затем уже из бочки набираем воду в обычную лейку и поливаем места около деревьев. Возле тех, где вы нашли грибы. Под березой, возле дуба и так далее.

Теперь ждем богатый грибной урожай.