Бывалый грибник рассказал, как приготовить "рассаду" для разведения съедобных грибов на даче

Готовим "рассаду" грибов для высевания на дачном участке.
Возьмем шляпку перезревшего гриба, переработаем на мясорубке и положим в литровую бутылку с водой для пробуждения спор.
Добавляем туда несколько чайных ложек французских дрожжей. Держим смесь месяц.
В нижней части бутылки осядет грибная мякоть, ее убираем. Воду сливаем отдельно. Это и есть раствор для посева.
Но у него очень сильная концентрация спор. Нам столько не надо. Берем стакан раствора и выливаем в бочку с водой объемом в 200 л.
Затем уже из бочки набираем воду в обычную лейку и поливаем места около деревьев. Возле тех, где вы нашли грибы. Под березой, возле дуба и так далее.
Теперь ждем богатый грибной урожай.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__