Невестка певицы Наташи Королевой потрясла беззубой улыбкой

Сын певицы Наташи Королевой и модели Сергея Глушко третий год живет вместе со стриптизершей Мелиссой Волынкиной. На днях Архип Глушко показал новое видео с возлюбленной, сообщает КП.

Однако ролик оказался не очень удачным. Как оказалось, у Мелиссы нет переднего зуба. Девушка пыталась в кадре держать рот закрытым, однако в какой-то момент проявилась беззубая улыбка.

Ролик с конфузом девушки вызвал шквал насмешек. Народ призвал Королеву позаботиться о своей невестке, отправив ее к стоматологу.

Меж тем стриптизерша не унывает. Недавно она объявила о скором пополнении. Мелисса призналась, что не против родить возлюбленному минимум двоих наследников.

Что касается Наташи Королевой, то она ранее заявляла, что не намерена вмешиваться в личную жизнь сына. Певица оплачивает молодым квартиру и нашла Мелиссе замену шесту, устроив ее на работу визажисткой.