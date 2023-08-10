Звезду «Универа» Виталия Гогунского грузинские пограничники не пропустили в Тбилиси к любимой

Актер Виталий Гогунский, которого зрители хорошо знают по роли Кузи в киносериале «Универ», рассказал, что ему отказали во въезде в Грузию 9-го августа, и он по этой причине не смог провести с любимой девушкой романтический отпуск, сообщает 5-tv.ru.

Он уточнил, что в этой стране познакомились его родители и прошли первые годы жизни будущей звезды. Виталий бывал в Грузии часто и даже считал местом силы. Но на этот раз пограничники не пропустили артиста в Грузию.

Гогунский предположил, что власти страны осторожно себя ведут из-за активности оппозиционеров.

На ситуацию также влияет закон «Об оккупированных территориях», который устанавливает особый правовой режим на территориях Абхазии и Южной Осетии. А российский актер не так давно побывал в Абхазии, что некоторые в Тбилиси расценивают, как нарушение нормативного акта.

Сказали, будет большой резонанс, если вас пропустим… Я принял это смиренно, так как на все воля Всевышнего. Вероятно, здесь ждут большие дела. Конечно, очень хотелось провести время с друзьями, с любимой девушкой, - поделился Гогунский.

По словам актера, пограничники отнеслись к нему и сложной ситуации с пониманием. Тем не менее, враждебность ряда стран по отношению к РФ огорчает артиста, но он не собирается устраивать публичный скандал.

Актер в итоге посоветовал согражданам отдыхать на родине. Кинозвезда уверен, что Россия - лучшая страна. Он уверен, что россияне, в отличие от ряда других наций, обладают настоящей толерантностью и умением «всех прощать».