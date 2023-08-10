В Африке обитают пчелы-убийцы: жертва от них еле-еле скрывается

Получившиеся гибридные пчелы оказались крайне агрессивными и быстро вырвались на волю. Начавшаяся африканизация пчел в Южной Америке стала проблемой, поскольку данные инновационные пчелы не только стали быстро распространяться по континенту, но и начали наступать на территорию Северной Америки.



Бразильская пчела является более агрессивной по сравнению с европейскими видами. Когда нарушитель приближается к улью на расстояние около 10 метров, африканизированные медоносные пчелы атакуют, образуя густое облако из десятков тысяч особей и жалят всех, кто попадет в их зону.

Пчелы могут прогонять нарушителя на расстояние до полуметра от улья, а в некоторых случаях атаковать и убить свою жертву.

Распространение африканизированных медоносных пчел стало серьезной проблемой для пчеловодов и общественности в Южной Америке и Северной Америке.

Эти пчелы атакуют не только людей, но и скот, что создает опасность для животноводов в регионе. Они также вытесняют местные виды пчел и создают проблемы для пчеловодства в этих областях.

Специалисты по пчеловодству и научные организации активно работают над методами контроля и управления популяцией африканизированных медоносных пчел. Различные стратегии, такие как использование селективной гибели маток, позволяют сдерживать их распространение.

Однако проблема до сих пор остается актуальной и требует дальнейших исследований и действий для ее решения.