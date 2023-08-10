Гавайи охвачены страшным пожаром, огонь уничтожил город Лахайна

Лесные пожары полыхают на Гавайях, сообщает Белта со ссылкой на ВВС. Ситуацию осложняет то, что огонь раздувает ураганный ветер с огромной скоростью. Огонь почти полностью уничтожил город Лахайна, расположенный на гавайском острове Мауи.

По данным официальных властей, как минимум 6 человек погибли в округе Мауи, и эта цифра может возрасти. Свыше 2 тысяч человек были эвакуированы. Местные больницы заполнены больными с ожогами и людьми, пострадавшими от отравления дымом.

Мэр округа Мауи Ричард Биссен-младший заявил, что многие дома и административные здания разрушены, из-за пожара тысячи людей остаются без электричества.

Спасатели пытаются взять огонь под контроль, проводятся поисково-спасательные работы. СМИ пишут, что некоторые люди, спасаясь от быстро распространяющегося пламени, прыгали в океан. Береговая охрана США уточнила, что спасла из воды не меньше десяти человек.

В Национальной метеорологической службе США указали, что распространению огня способствовал ураган "Дора", который принес порывы ветра скоростью около 97 км/ч.