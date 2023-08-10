Дачники рассказали, как с первого раза избавиться от тли на смородине

1. Защита с Молоком и Йодом:

Для надежной защиты и удобрения смородины можно использовать йодно-молочную смесь. Фосфор, кальций и аминокислоты в составе способствуют развитию кустарника. На 1 литр воды следует взять 100 мл молока и 25 капель йода. Дозировку йода следует соблюдать, чтобы избежать ожогов.

2. Настой Золы с Полынью:

Зола – удобрение и средство защиты в одном флаконе. Полынь, благодаря эфирным маслам, усиливает действие. Смешайте 0,5 кг полыни, 0,3 кг древесной золы и 50 г стружки хозяйственного мыла, залейте 10 л воды и настаивайте 7 часов.

3. Сода и Мыло:

Для этой смеси натрите хозяйственное мыло и добавьте 4 ст. ложки пищевой соды в 5 л горячей воды. Обработка создаст прочную защитную пленку на побегах.

Особенности Применения:

Обработку лучше проводить в утренние или вечерние часы в облачную погоду, избегая солнечных лучей. Обработайте каждый уголок кустарника, внимательно покрывая листья. Повторная обработка после дождей усилит эффект.