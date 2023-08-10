Бородатая американка превратила свою проблему в рекорд

Жительница США имеет отличительную особенность в виде бороды. Она долгие годы страдала из-за этой особенности, которая возникла из-за болезни, а потом решила принять такую ситуацию и извлечь из нее выгоду. То есть - побить рекорд, чтобы обрести уверенность в себе, сообщает Лента.ру.

Борода у Эрин Ханикатт из Мичигана - натуральная. Волосы на подбородке и над губами стали расти у нее в 13 лет из-за гормонального дисбаланса, который вызван синдромом поликистозных яичников.

Девушка использовала самые разные методы, чтобы избавиться от проблемы - от бритья до эпиляции, но нужного результата не добилась. В 2018-м году из-за бактериальной инфекции американке пришлось ампутировать часть ноги. После этого она перенесла еще и глазной инсульт.

Спустя некое время Эрин устала от бритья и решила отрастить бороду. В итоге 38-летняя Ханикатт отращивает ее около двух лет. Длина бороды достигла 30 сантиметров, тем самым был побит рекорд самой длинной бороды у живущих ныне женщин.

Ранее такой статус принадлежал 75-летней американке Вивиан Уилер, чья борода достигла 25,5 сантиметра, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.