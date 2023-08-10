Иран – одна из стран с непрерывной культурной традицией

Впоследствии она создала империю, захватив весь Ближний Восток. Ей принадлежали Македония и Египет на западе, Средняя Азия и часть Индии – на востоке.

Персы являются прямыми потомками индоариев, которых нацисты считали предками немцев. Собственно, и название самого Ирана переводится не иначе, как «страна ариев».

Через эти древние племена, которые изначально жили в Казахстане и на юге Сибири, современные иранцы являются родственниками западных индоевропейских народов: славян, германцев, романских наций.

Персидский язык стал разговорным для таджиков и афганцев, вытеснив их собственные языки. Долгое время на большей части неарабского востока (Иран, Средняя Азия, Индия) он был средством передачи религии и культуры.

По иронии судьбы, современные таджикский, дари и фарси происходят от тимуридской (самаркандской) версии персидского языка.

Из всех азиатских народов, персы один из наиболее «европейских».

У них достаточно свободное общество, многие горожане мало чем отличаются от людей с запада по образу жизни, они любят тусовки и крепкие напитки, а иранские женщины сами определяют свою судьбу. Также, несмотря на преобладающую роль исламской партии, Иран куда ближе к демократии, чем многие арабские страны.

Считается, что Римская империя многократно побеждала Персию. Однако, если внимательно посчитать результат римско-персидских войн, начиная с Парфии и заканчивая Сасанидами, придется сказать, что победа чаще была на стороне персов. Такой стереотип возник по той причине, что римская армия несколько раз занимала столицы Ирана. Действительно, Ктесифон, а также иные месопотамские города, в стратегическом плане были весьма уязвимы.

Однако, у них имелись иные экономические и культурные достоинства.

Манифест Кира (или цилиндр Кира) представляет из себя текст, составленный в 530-х годах до н.э., который считается первой декларацией прав и свобод человека.

На самых популярных восточных языках персидский царь Кир Великий гарантирует своим подданным сохранение их жизни, имущества и религии. Ныне эти слова переведены на официальные языки ООН и являются составной частью Всеобщей декларации прав человека.

Зороастризм, народная вера персов, изначально появилась в Афганистане, который всегда был частью Большого Ирана. По своей философии и моральным принципам он напоминает такие современные религии, как христианство или ислам – и, справедливости ради, последние очень многое из него позаимствовали. Однако, самым зримым проявлением его традиций является поклонение священной стихии – огню.

В самом Иране, а также Индии, Азербайджане и в Средней Азии по сей день живут сотни тысяч зороастрийцев.

Сейчас в Иране распространен шиизм. Количество последователей этой ветви ислама составляет примерно 10-20 % от числа всех мусульман.

Она появилась сразу же после ухода из жизни пророка Мухаммеда, когда часть его последователей выбрала халифом Абу Бакра, а остальные образовали партию Али (шийа Али). Сначала шиитами были только сами арабы, но затем в это направление стали все чаще переходить иранцы.

Отчасти, из-за желания отличаться от своих завоевателей, отчасти, по той причине, что тогдашний суннизм не выступал за равенство всех мусульман.