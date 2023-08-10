Сатанинская библия: Среди книг есть и свои монстры

В 1230 году в бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице монах поставил точку и отхлебнул пива, завершив феноменальный объём работ.
Гигантский кодекс был из пергамента и богато иллюстрирован. Толщина книги — 22 см, а вес блока — 75 кг.
Содержит на латыни полный текст Библии, труды Иосифа Флавия, «Этимологии» Исидора Севильского, «Чешскую хронику» Козьмы Пражского и другие тексты.
Почему сатанинская библия?
Ответ может дать одна легенда: Писец (не арктический) был монахом, который нарушил свои обеты и был приговорен к замуровыванию заживо.
Чтобы это избежать, он пообещал создать за одну ночь книгу, которая навсегда прославит монастырь. Около полуночи он убедился, что не сможет выполнить эту задачу в одиночку, поэтому он произнес особую молитву, адресованную не Богу, а падшему ангелу Люциферу, прося его помочь ему закончить книгу в обмен на его душу.
Дьявол закончил рукопись, а монах добавил его изображение в благодарность за помощь.
Учёные подсчитали, что только текстовое наполнение книги могло бы занять 20 лет непрерывного письма...
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