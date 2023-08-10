Огородник со стажем рассказал, как вырастить на даче крупные головки чеснока

При появлении первых листиков на грядке кормим чеснок азотным удобрением. На 10 л воды добавляем 1 большую ложку мочевины. Такой расход идет на 1 метр квадратный.

Когда чесночные листики доросли до 15 см, отбрасываем слой земли от луковички в сторону, присыпаем ее золой, затем подгребаем землю назад. Так делаем, когда появляются стрелки.

Не убирайте все стрелки, оставляйте парочку, чтобы по ним узнавать о сроке уборки урожая. Кода на головках треснет оболочка и бульбочки начнут выходить наружу, значит пора настала.

Чтобы оздоровить посадочный материал, надо периодически его омолаживать, высевая воздушные бульбочки.

В первом году мы выращиваем из них однозубки, потом уже их сажаем осенью. На другой год получим крупные хорошие луковицы из нескольких зубчиков.