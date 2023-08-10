На дачном участке появился хлороз: что предлагают сделать опытные огородники

Признаки хлороза: растения бледнеют, их листики желтеют, но прожилки остаются ярко-зелеными. В этом случае растение почти не вырабатывает хлорофилл, начинает постепенно вянуть, слабеть.

Рассказываем, как можно справиться с этой бедой.

На литр теплой воды (лучше берем мягкую воду) добавляем чайную ложку лимонной кислоты, половинку чайной ложки железного купороса.

Поливаем этим раствором грядки на огороде, на каждое растение нужно взять по 5 литров.

Повторяем процедуру несколько раз, пока проблема не уйдет.

В конце лечебного курса применяем опрыскивание по листьям.