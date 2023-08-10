Настоящее имя Джеки Чана и реальная история его жизни

Появился на свет актер в 1954 году и при рождении ему дали имя Чан Конгсан. Переводится это буквально как "Чан, рожденный в Гонконге". Семья была крайне бедной и в какой-то момент Чана едва не продали какому-то немецкому бизнесмену. Спустя некоторое время финансовое положение семьи улучшились, ведь обоих родителей приняли на работу в посольства Франции, где папа трудился поваром, а мама уборщицей.

Самого Чана родители решили отдать в оперную школу, где он жил в интернате. Оперная школа не была таковой в классическом понимании - там обучали танцам, акробатике и ладе боевым искусствам, в частности кунг-фу.

Спустя некоторое время отец Чана перебрался работать в Австралию, куда переехала и семья. Там он и получил прозвище Джеки. Работал Чан на стройке, где помогал мастеру по имени Джек. Из-за этого его и стали называть Джекки.Повзрослев он вернул родовую фамилию папы и стал Фангом Шилонгом. При этом в Юго-Восточной Азии Джеки Чана знают, как Син Луна.

После смерти Брюса Ли кинематограф был в поиске нового мастера кунг-фу и Джеи Чан начал пробоваться на различные роли. Его главным отличием от Ли была готовность самостоятельно выполнять непростые трюки. Сначала он получил известность у себя в городе, а затем пошел пробоваться на роли в Голливуде. Известность он получил после фильма "Разборка в Бронксе", снятом в 1995 году.