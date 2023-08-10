Альберт Геринг: как брат одного из гитлеровских прихвостней спасал людей

Первый - старший брат - всячески поддерживал антисемистские и фашистские идеи гитлеровской Германии, второй - младший брат - не мог смотреть, как страдают люди.

Герман рос уверенным в себе мальчиком. Это о нем можно было сказать "душа любой компании". Он обожал внимание и умело им пользовался.

Альберт же любил книги. Часами мог он просиживать не только за учебниками, но и за художественной литературой. Любимыми его предметами были физика и механика - им он посвящал наибольшее количество времени.

Повзрослев, братя пошли каждый своей дорогой. Старший, закончив летную академию, стал асом-истребителем, младший же получил квалификацию специалиста по прокладке коммуникационных линий.

Когда был подписан Версальский договор, Герман так и продолжил строить военную карьеру, ну а Альберт поступил в Мюнхенский технический университет.

Настроения в Германии стремительно менялись, и вскоре национал-социализм обрел небывалую популярность. К его движению и примкнул Герман Геринг. Альберт Геринг оставался равнодушным к подобным течениям, поэтому вскоре перебрался в Вену, где устроился на завод инженером. Со временем его повысили в должности и он стал топ-менеджером.

В 1938 году он, спокойный и тихий по натуре человек, впервые дерзнул открыто выступить против фашистов: идя домой вдоль венских улиц, он увидел, как пара оккупантов, потешаясь над двумя еврейками, вручили им зубные щетки и велели вычистить мостовую.

Несчастным женщинам не оставалось ничего, кроме как приступить к своему занятию, но Альберт выхватил щетки у обеих и принялся чистить мостовую сам.

Неизвестно, что бы с ним случилось, если бы в его документах не значилась фамилия Геринг, а также родство с известным немецким военным деятелем.

Следует сказать, что, пусть братья не разделяли убеждений друг друга, а также не виделись более 10 лет, связь между ними не прерывалась. Более того, Герман Геринг выполнял любые прихоти своего сердобольного младшего брата. Даже такие, как освобождение из-под стражи актрисы Хенни Портен, которая наотрез отказалась отречься от своего мужа-еврея.

Война набирала обороты. Альберт примкнул к группам сопротивления. Работая на предприятиях Третьего Рейха, он активно пользовался своим родством с Германом, таким образом ловко уходя от подозрений гитлеровцев и помогая сопротивленцам.

Так, он спас Йозефа Харвата - участника антинацистского движения в Чехословакии. А работая в Праге на заводе концерна "Шкода", он умудрялся вызвалять из-под фашистского гнета целые еврейские семьи.

Пусть Альберт исполнял свой человеческий долг тихо, тьма неизбежно сгущалась над ним, ведь он совершенно не озаботился о чистоте своей арийской крови, заключая брак с еврейкой Миландой Клазаровой. Третий брак на его счету, стоит отметить.

Однажды на приеме в Бухаресте он отказался сесть рядом с с послом Германии Манфредом фон Киллингером. Неизвестно, какой скандал бы разразился, если бы Герман Геринг не вмешался в очередной раз.

По окончании войны оба брата оказались в суде. Альберта Геринга от тюрьмы спасли многочисленные показания тех людей, кого он прежде спасал: суду предстал целый список, в котором значились многие еврейские семьи.

Герману Герингу же удалось улизнуть и заняться поддержанием стратегии разграбления произведений искусства на захваченных Германией территориях, за что он получил славу опасного нацистского преступника.