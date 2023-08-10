Откуда пошла традиция вешать ковры на стену, укрепившаяся в СССР

До сих пор на дачах или у пенсионеров, живущих в деревне можно увидеть вертикально подвешенные ковры. Разберем причины, почему в СССР украшали стены коврами.

Дело в престиже. Повесить импортный ковер на стене считалось признаком роскоши. Импортные ковры были дефицитным товаром, не меньше, чем колбаса. Цена на них, если покупать по полной цене, доходила до 1000 рублей.

Еще одна причина – шумоизоляция. В хрущевках и других панельных домах с этим были проблемы. Нередко можно было услышать то, как готовят или разговаривают соседи. Ковер на стене частично решал проблему с шумом.

Одна из главных причин – теплоизоляция. Благодаря коврам в комнате действительно становится теплее, да во время сна лучше прижиматься к ковру, чем к холодной стене.

Еще причиной может быть плохое качество обоев, они протирались, и их желательно было менять раз в пару лет.

Протертые места можно было скрывать ковром, чтобы не переклеивать обои.

Также в СССР никто ничего не выкидывал из-за дефицитности многих товаров. Не нужный ковер не несли на свалку, а вешали на стену.