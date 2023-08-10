Дачный эксперт перечислил полезную химию, которая пригодится на огороде

Пищевая сода пригодится при выращивании винограда. Когда созревают ягоды, обработайте их содовым раствором, чтобы предотвратить серую гниль и сделать плоды слаще.

Соль нужна, чтобы противостоять вредителям и болезням. Сделайте крепкий раствор и обработайте им яблони и груши до того, как распустились почки.

Примените кальцинированную соду, если увидели желтизну на листьях или опадающие листья на смородине и крыжовнике.

Универсальное средство - известковое молочко. Оно побеждает многих вредителей, но только при непосредственном контакте.

Для борьбы с грибковыми инфекциями на плодовых и ягодных растениях берем раствор медного купороса или марганца.

Борная кислота с марганцем пригодятся как подкормка малины, земляники, смородины, крыжовника. Это улучшит урожайность, особенно на песчаном грунте.