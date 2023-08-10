Дачный эксперт рассказал, что делать, если мякоть томатов вызревает неравномерно

Возникает такое явление из-за дефицита калия и кальция. При этом вместе с грубой мякотью проявляются такие признаки - сморщивание листьев, желтизна и усыхание.верхней части куста.

Спасти урожай еще можно. Как можно скорее подкормите растения калийной и кальциевой селитрой, берем по 20 и 15 г соответственно. Все добавляем в 10 л воды.

Более быстрый эффект будет, если в состав добавить гумат калия. При этом дозу основных компонентов нужно уменьшить на треть.

Вместо калийной селитры можно добавить сульфат калия в таком же объеме. В таком случае нужно вносить калий и кальций в разное время, смешивать эти два удобрения нельзя.