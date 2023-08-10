Садовод со стажем рассказал, как правильно делать обрезку плодовых деревьев по годам

В первый год после посадки нужно убрать все боковые ветки.

Во второй год прищипываем боковые побеги, убирая их на 30 см. Верхнюю ветку не обрезаем, она будет потом продолжением ствола.

На третий год надо прищипнуть верхние ветки на уровне в 20 см. Боковые прищипываем на отметке в 40 см.

В четвертый год следует заняться прореживанием веточек третьего года. Вместе с ними удаляем тонкие, слабые, мелкие, те, что врастают внутрь кроны и накладывают тень друг на друга.

На пятый год нужно ограничить высоту дерева на уровне трех метров. Удаляем все ветки, загущающие крону.

Шестой год и все следующие - надо обрезать побеги, идущие внутрь кроны, а также те, что создают загустение.