Эксперт по грибам объяснил, почему лисички лучше употреблять в пищу в сыром виде

Почему вы никогда не встретите червивую лисичку? Потому что в ней есть хиноманноза, которая блокирует нервную систему червей. Отсюда противопаразитарное действие этих грибов.

Но при воздействии высоких температур и соли это ценное вещество разрушается. Поэтому грибные эксперты советуют есть лисички в сыром виде.

Это один из тех редких видов грибов, которые можно употреблять в пищу без обработки.

Но перед едой их все же лучше высушить, так они сохранят и вкус, и все полезные свойства.

В сушеном виде лисички служат отличной добавкой к любым блюдам - кашам, супам, салатам.