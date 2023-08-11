Любовницы королей получали цветы вместо любовных посланий

Публичные комплименты здесь были не приняты. Поэтому привезенный в Европу королем Карлом XII язык цветов вызвал в обществе настоящий фурор.

Влюбленные пары начали общаться друг с другом с помощью цветов.

Они составляли из букетов настоящие поэмы и выражали с их помощью целую гамму чувств.

За каждую эмоцию - любовь, восторг, трепет, обиду, страсть, разлуку, разочарование - отвечал определенный цветок.

Например, нарцисс говорил о снисхождении, красная роза свидетельствовала о сильнейшей страсти, а фиалка намекала на тайные отношения.

В наши дни осталось крайне мало сведений о символах и шифрах, которые таили в себе цветы во времена Средневековой Европы.

Но и сегодня люди часто подсознательно понимают, какой смысл несет подаренный им букет.