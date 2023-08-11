Садовод со стажем рассказал, что положить под яблоню, чтобы собирать полные мешки яблок

Подкормки для яблонь вносятся не только весной, но и в конце лета. В это время деревья часто испытывают нехватку питания.

От этого плохая урожайность, количество плодов снижается в 2-3 раза.

Решается проблема просто. Надо купить в любом садоводческом магазине два удобрения. Вносить их будем в сухом виде. Понадобится суперфосфат - 30 г и сернокислый кали - 20 г.

Компоненты перемешиваем и заделываем в почву сухими. Потом поливаем зону вокруг ствола обычной водой. Завершаем процедуру мульчированием.

Другой способ внесения подкормки - влажный. Удобрения растворяем в воде и делаем полив по листьям.