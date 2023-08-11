Почему китайцы едят палочками и не любят ножи и вилки

Использовать палочки, как приборы для пищи китайцы стали еще 3 тысячи лет назад. Это случилось эпоху правления династии Шань. А до этого, согласно истории, китайцы ели руками. Идею использовать палочки для приема пищи приписывают императору Юю Великому.

В те времена Китай часто затапливало. Поэтому император много занимался укреплением берегов и построением плотин. Сам лично, в том числе. Однажды, обедая в поле, император устал ждать, пока бульон в котле остынет. Юй сорвал с дерева две палки, и с их помощью достал кусок мяса.

Почему китайцы не любят вилки и ножи?

И по сей день палочки самый распространенный в Китае прибор для пищи.

Хотя ложки тоже часто используют в обиходе. А вот вилками и ножами китайцы пользуются крайне редко.

Такая нелюбовь к привычным нам столовым приборам еще со времен Конфуция. Вилками и ножами обращаться с пищей считалось грубо. А вот с помощью палочек благородно, выражая благодарность еде. В китайской философии есть — это тоже радоваться жизни.