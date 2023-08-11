Причины, по которым щука откусывает хвост силиконовым приманкам

Изначально хотелось бы разделить исход вышесказанного события на две части: такое происходит по причине неопытности рыболова, ведь щука в плане осторожности даст фору многим рыбам и почувствовав что-то неладное тут же пытается выплюнуть приманку.

В этом случае поможет только практика — рыболов должен четко понимать, в какой момент должна происходить подсечка. Второй же момент — технический, когда рыболов по каким-либо причинам допускает ошибки во время сбора монтажа, о них и поговорим.

1. Чувствительность снасти.

Достаточно часто щука клюет крайне осторожно. По этой причине, если у вас малочувствительный спиннинг, а также некачественная плетенка или, вообще монолеска, то стоит понимать, что часть поклевок вы просто пропустите.

Важно, чтобы при джиговой ловле ваш спиннинг был продолжением руки, в идеале падение приманки на дно должно отдавать в руке. Поэтому серьезно отнеситесь к выбору спиннинга для джиговой ловли.

2. Оснащение приманки.

На этом моменте рыболовы допускают две основные ошибки — неправильно подобранный офсетный крючок, когда рыба не может продавить силикон, чтобы жало открылось. Поэтому, важно выбирать крючок с правильным загибом под каждую приманку.

Второй момент — качество крючка. В джиговой ловле как никогда важно выбирать качественные, острые крючки, которые не подведут в самый ответственный момент.

3. Выбор крючка.

Помимо загиба важно выбирать крючок, чтобы при оснащении силиконовой приманки жало крючка выходило не ближе, чем посередине приманки