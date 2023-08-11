Стоит ли отпускать пойманную рыбу и что с ней после этого происходит

Некоторые специалисты утверждают, что данный метод негуманный, а другие, что он единственно верный. Давайте же попытаемся тщательнее разобраться в этом вопросе.

Чтобы понять процентное соотношение выживаемости, нужно обратиться к статистике. Согласно исследованиям ученых, средняя выживаемость пойманной, а затем отпущенной на волю рыбы составляет не менее 83-97%. Всё зависит от вида водного обитателя и от того, каким образом он был выловлен.

Некоторая рыба куда выносливее и изворотливее других, а также не так сильно подвергается стрессу. Как удалось выяснить биологам, морская форель имеет самый большой уровень выживаемости среди всех исследованных ранее рыб. Исследователи также определили, что у рыбы, удерживаемой вне воды 30 секунд, есть 60% шанс на выживание. В то время как у рыб, находящихся вне воды более 60 секунд, останется только 18-процентный шанс выжить.

Вдобавок к повышенному уровню стресса, у пойманных рыб при вылове сильно повреждаются жизненно важные органы и нарушается слизистый покров. То, что рыбы не чувствуют боли — это огромный миф. Хоть они и не реагируют так же, как люди, в определенной степени рыбы способны чувствовать боль. Рыба, дергающаяся из стороны в сторону на крючке, делает это не просто так. Так её рецепторы реагируют на боль.

Рыбы, испытывающие болевые ощущения, могут ограничивать взаимодействие с другими рыбами, нередко перестают потреблять пищу и сильно замедляют движение. Всё это также повышает смертность.

Любая незначительная травма рта у рыбы может зажить довольно быстро, а вот внутренние травмы от проглатывания крючка — дело серьезное. Ранения в области желудка, сердца, печени или жабр заживают с меньшей вероятностью. Как утверждают исследователи, крючок гораздо разумнее оставлять внутри рыбы, чем пытаться достать его. Усердно пытаясь вытянуть острый крючок, вы можете причинить еще больший вред.