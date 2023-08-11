Старая, но проверенная и уловистая насадка на Карася, которая спасёт в бесклёвье даже новичка

Представленная ниже насадка уже давно известна, кто еще не знает про неё или только начинает увлекаться рыбалкой на карася вот подробности.
Чтобы приготовить такую насадку на одну рыбалку потребуется:
- Один белок от куриного яйца, желток нужно обязательно отделить.
- 1,5 столовой ложки семечек,перемолотых конечно.
- 3 столовые ложки пшеничной муки.
- 1 чайная ложка ванильной либо сахарной пудры.
- 0.5 чайной ложки соли.
Далее нужно все поместить в ёмкость и хорошо перемешать.
Белок стоит добавить в последнюю очередь. После того как всё перемешали, ставим на слабый огонь на 5 минут.
После того как пройдет 5 минут и немного остынет, нужно довести полученную массу до состояния теста.
На крючок насаживаю обычным для теста способом, обязательно стараясь прятать весь крючок.
Главное преимущество такой насадки это - хорошее удержание ее в воде. Её не приходится часто перебрасывать чтобы заменить, в основном смена происходит только после поклёвки.
При нужных условиях для рыбалки, например погодных, данная насадка может спровоцировать карася на поклевку, который всячески отказывается клевать на другие виды насадок.
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