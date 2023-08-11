Лучшая прикормка для рыбалки своими руками, которая спасёт даже в бесклёвье

Обжариваем овсянку до золотистого цвета и добавляем в неё 3 столовые ложки сахара, мешаем и ждем пока сахар карамелизируется и налипнет на овсянку. Затем обжарим отруби до легкого изменения цвета и характерного приятного запаха. Также обжариваем молотую пшеничную крупу, вместо пшеничной крупы, можно обжарить кукурузную крупу. Обжариваем также до приятного, вкусного запаха.

Начнем смешивать нашу прикормку для рыбалки. Наш основной ингредиент, это геркулес, его желательно измельчить в мясорубке. Наш геркулес готов, он имеет разные фракции, и пыль, и крупные частицы.

Следующий компонент печенье, подойдет любое ароматное печенье без начинки. Также измельчаем на фракции 1 см и меньше, смело ломаем руками.

Теперь добавляем обжаренные отруби, они дадут свой аромат и будут создавать в воде мутное облачко, привлекая рыбу и тоже все тщательно перемешиваем и перетираем руками.

Сюда же добавляем 1,5 граммовый пакетик ванилина. Добавляем пшеничную или кукурузную крупу и опять хорошо перемешиваем. Теперь секретный ингредиент - пряники да - да, именно пряники, рыба от них просто в шоке. Пряники измельчаем и перетираем через сито. Прикормка готова, положите в пакет и можно хранить 2 недели.