Какие три жирных продукта надо есть, чтобы похудеть

Дело в том, что правильные жиры улучшают работу органов, положительно влияют на кожу и волосы, а также укрепляют иммунитет. Об этом заявила Мария Капралова в интервью «Газете.Ru».

Она порекомендовала обратить внимание на авокадо, поскольку такой плод – источник антиоксидантов, которые избавляют от токсинов. Кроме этого, специалист порекомендовала включить в меню растительные масла прямого отжима.

Это может быть льняное, кунжутное, подсолнечное масло. Достаточно ложки в день.

Также в список полезных продуктов вошли орехи. Они, как известно, улучшают пищеварение, помогают контролировать аппетит. Это может быть арахис, фундук, грецкие орехи, фисташки или пекан.