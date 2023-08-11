Конфеты из творога и без сахара: простой и полезный десерт, который удивит

Можно самостоятельно приготовить вкусное угощение из полезных продуктов. Все же, если грамотно составить меню, то в него впишутся такие полезные сладости, в которых меньше 300 ккал на 100 граммов.

На 300 граммов творога нужно взять 50 граммов миндаля, всего 2 столовые ложки меда и немного кокосовой стружки.

Творог лучше всего перетереть через сито или пробить блендером, чтобы масса была более гладкой. Затем нужно вмешать мед (лучше брать жидкий), а также кокосовую стружку. Миндаль желательно измельчить и добавить в такое тесто. Затем можно переходить к лепке конфет. Делать это лучше влажными руками. Когда очередной шарик будет готов, то его нужно обвалять в стружке. После этого партию лакомства надо на 10-15 минут отправить в морозильную камеру.