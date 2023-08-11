Американка сорвала джекпот, используя в лотерею одни и те же числа 20 лет

Жительница штата Северная Каролина два десятка лет играла в лотерею, применяя один и тот же набор чисел и сорвала джекпот. Набор цифр, используемый американкой, состоял из дат рождения ее родных.

Тамара Лафингхаус из города Мурсвилл отметила, что вписала в последний из купленных билетов те же числа, которые всегда выбирает для лотерейных розыгрышей.

Играю этими числами более 20 лет, — сказала американка.

Женщина уточнила, что эти числа представляют комбинацию дат рождения ее родных.

Размер выигрыша составил 200 тысяч долларов. Обладательница выигрыша собирается потратить деньги на путешествие в Италию, где родился ее прапрадед.