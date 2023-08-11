Бывалый огородник рассказал, как правильно ухаживать за пастернаком на дачном участке

Семена высеваем в октябре, после первых заморозков.

Если не смогли сделать это осенью, можно посеять в феврале в первую оттепель.

Поливаем раз в 10 дней, создаем влажный грунт, но не заболоченный.

Полив завершаем мульчированием, используя песок или любой мелкий материал.

Второй год после посадки, поливать пастернак можно еще реже, по мере необходимости.

Удобряем только жидкими составами. Можно брать коровяк, разводить с водой 1:10.

Минеральные удобрения тоже подойдут, хороший вариант - зольная подкормка.

Через 2 недели после высадки в грунт нужно дать пастернаку азот.

Пересадок растение не любит, любое повреждение корней воспринимает болезненно.

Рассаду выращиваем в отдельных емкостях, чтобы сразу перевалить саженцы в грунт.