Заядлый огородник подсказал, что подсыпать под смородину весной, чтобы ягоды были крупные и сладкие

Крахмал - богатый источник калия, который очень нужен смородине для активного роста и развития.

Весной он способствует росту зелени и не дает осыпаться цветам, помогает наливаться ягодам.

От крахмала зависит сладость плодов. После такой подкормки они дольше держаться на кусте и не опадают.

В апреле надо насыпать две столовые ложки под каждое растение. За весну крахмал хорошо пропитает землю и приведет к хорошему урожаю.

Жидкая подкормка - тоже хорошо. Нужно взять две столовые ложки крахмала, развести их в трех литрах теплой воды. Используем для полива.